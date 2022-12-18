Мбаппе сделал второй хет-трик в истории финалов чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

Форвард забил два гола с игры и один — с пенальти.

Он стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира. До него хет-трик в финале мирового первенства делал англичанин Джефф Херст в 1966 году. Тогда Англия победила ФРГ (4:2 доп. вр.).

Также Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 4 гола в финалах чемпионатов мира. Еще один мяч он забивал в 2018 году против Хорватии (4:2).