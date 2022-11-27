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Сегодня, 15:27

Мбаппе сфотографировался с дочерью Трампа и расписался на футболках для ее детей после победы над Данией

Алина Савинова
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сфотографировался с Иванкой Трамп, дочерью бывшего президента США Дональда Трампа, после матча ЧМ-2022 с Данией.

«Для меня большая честь поздравить Килиана Мбаппе с невероятной победой Франции сегодня вечером! Килиан так же отзывчив, как и талантлив», — подписала фото Иванка, которое она опубликовала в социальных сетях.

После фото 23-летний форвард расписался на футболках «ПСЖ» для детей Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

Напомним, что Франция обыграла Данию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 со счетом 2:1. Французы, набрав 6 очков, занимают первую строчку в группе D.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
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