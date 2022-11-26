26 ноября, 20:30
Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе забил гол в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании.
Килиан Мбаппе забил свой шестой гол на чемпионате мира и сравнялся с Тьерри Анри. Больше голов за Францию на чемпионате мира забивал только Жюст Фонтен (13).
У Мбаппе к 23 годам уже 30 голов за сборную во всех турнирах, до него максимальный результат по голам за Францию к 23 годам был у Давида Трезеге (16 голов).
Методология
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Основные источники исследования