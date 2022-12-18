Мбаппе сравнялся с Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре.

Таким образом, за свою карьеру он забил уже 12 голов на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 в России он забил 4 гола, в Катаре он стал лучшим бомбардиром — 8.

По количеству голов на Мбаппе сравнялся с легендарным бразильцем Пеле.

По 13 голов в активе аргентинца Лионеля Месси и француза Жюста Фонтена, 14 голов — у немца Герда Мюллера, 15 — у бразильца Роналдо, 16 — у немца Мирослава Клозе.