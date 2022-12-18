Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022 в Катаре

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022.

В финале ЧМ-2022 против сборной Аргентины он забил три гола.

На счету форварда 8 голов на турнире в Катаре. Он занял первое место в списке бомбардиров.

Второе место у нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси — 7 голов.