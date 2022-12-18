Мбаппе стал первым игроком в истории с четырьмя голами в финалах ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором хет-трика в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

Футболист также забивал в финале ЧМ-2018, когда французы победили Хорватию (4:2).

23-летний Мбаппе первый футболист в истории, забивший 4 гола в финалах чемпионата мира.

По три гола в финальных матчах ЧМ за карьеру имеют: Вава, Пеле (оба — Бразилия), Джефф Херст (Англия) и Зинедин Зидан (Франция).