Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии.

Мбаппе забил свой пятый гол на чемпионате мира в карьере.

23-летний Мбаппе стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ, обойдя Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.

Отметим, что в следующем туре группового этапа Франция сыграет против Дании.