Мбаппе тремя эмодзи отреагировал на пост Роналду о вылете сборной Португалии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в своей соцсети отреагировал на пост капитана Португалии Криштиану Роналду о вылете команды из ЧМ-2022.

Француз в комментариях опубликовал эмодзи: корону, сложенные в молитве руки и козла. Последний в переводе — goat, созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time — «величайший всех времен»).

Для 37-летнего Роналду этот ЧМ стал пятым в карьере, он забивал на каждом турнире, а всего в 22 матчах в турнире он отметился 8 голами.

Сборная Португалии не смогла обыграть национальную команду Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22.00 (мск).