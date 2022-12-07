Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе 7 декабря вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает AFP.

Днем ранее он проводил индивидуальное занятие в тренажерном зале.

Сборная Франции 10 декабря сыграет с командой Англии в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 (мск).

На чемпионате мира в Катаре Мбаппе в 4 матчах забил 5 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.