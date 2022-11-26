Мбаппе второй год подряд забил минимум 50 голов за клуб и сборную

26 ноября, 20:58
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (2:1).
Таким образом, он забил уже 50 голов за «ПСЖ» и национальную команду в 2022 году.
Отметим, что в 2021 году он также смог покорить эту цифру.
23-летний француз является единственным игроком, который смог сделать это второй год подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования