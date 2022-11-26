Мбаппе второй год подряд забил минимум 50 голов за клуб и сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (2:1).

Таким образом, он забил уже 50 голов за «ПСЖ» и национальную команду в 2022 году.

Отметим, что в 2021 году он также смог покорить эту цифру.

23-летний француз является единственным игроком, который смог сделать это второй год подряд.