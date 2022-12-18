Мбаппе забил три гола за карьеру в финалах ЧМ и повторил мировой рекорд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубле в финале ЧМ-2022 против команды Аргентины.

Футболист также забивал в финале ЧМ-2018, когда французы победили Хорватию (4:2).

Мбаппе забил три гола в финалах ЧМ — это повторение мирового рекорда.

Также по три гола в финальных матчах ЧМ за карьеру имеют: Вава, Пеле (оба — Бразилия), Джефф Херст (Англия) и Зинедин Зидан (Франция).