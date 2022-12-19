Медведев — о Паредесе: «Приятно, что наш одноклубник, а бывших зенитовцев не бывает, стал чемпионом мира»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией (3:3, пен. — 4:2) в финале чемпионата мира-2022. Он отметил игру экс-полузащитника сине-бело-голубых Леандро Паредеса.

«Паредес не только стал чемпионом мира — он вышел на 12-й минуте первого тайма дополнительного времени, сыграл очень хорошо, отдал потрясающий пас, который создал голевой момент, и уверенно забил пенальти. Приятно, что наш одноклубник, а бывших зенитовцев не бывает, стал чемпионом мира. От души поздравляю его с этим титулом», — цитирует ТАСС Медведева.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.