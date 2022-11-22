Мексика — Польша: Очоа отбил пенальти

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отбил пенальти в матче с Польшей в группе С чемпионата мира в Катаре — 0:0.

Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Роберте Левандовски и судья назначил 11-метровый удар. Левандовски на 59-й минуте игры не реализовал пенальти. Он пробил в нижний угол, Очоа угадал направление удара и отразил мяч.