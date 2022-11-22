22 ноября, 20:40
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отбил пенальти в матче с Польшей в группе С чемпионата мира в Катаре — 0:0.
Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Роберте Левандовски и судья назначил 11-метровый удар. Левандовски на 59-й минуте игры не реализовал пенальти. Он пробил в нижний угол, Очоа угадал направление удара и отразил мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования