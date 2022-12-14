Мерсон назвал Магуайра лучшим игроком Англии на ЧМ-2022

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон назвал защитника сборной Англии Гарри Магуайра лучшим игроком национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«В Катаре блистало множество игроков, от Джуда Беллингема до Букайо Сака. Люди могут с этим не согласиться, но для меня выдающимся игроком сборной Англии был Харри Магуайр. Для человека, который мало играл и испытывал страшное давление перед началом турнира, он выступил великолепно. Он находился под большим давлением, но я не могу припомнить, чтобы он подвел Англию в какой-то момент. Люди будут указывать на победный гол Оливье Жиру в матче с Францией, но пас от Антуана Гризманна был настолько хорош, что никто в мире ничего не смог бы с этим поделать», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Англия в матче 1/4 финала турнира в Катаре проиграла Франции (1:2). В полуфинале французы встретятся с Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22:00 (мск).