Месси догнал Роналдо по количеству матчей с голевыми действиями в истории ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Для него это 13-й матч в карьере на чемпионатах мира с голевым действием (гол или передача).

По этому показателю он сравнялся с двукратным чемпионом мира, бразильцем Роналдо. Теперь они делят первое место в истории.

12 матчей с голевыми действиями в активе лучшего бомбардира в истории ЧМ Мирослава Клозе. По 11 матчей у аргентинца Диего Марадоны, немца Герда Мюллера и поляка Гжегожа Лято.