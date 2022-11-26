Месси и Аргентина сегодня могут вылететь с чемпионата мира

Сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Это произойдет, если южноамериканцы проиграют Мексике в матче второго тура группового этапа. При таком раскладе у Аргентины будет 0 очков, у их соперника — 4.

Также сегодня встретятся Польша и Саудовская Аравия — вне зависимости от результата одна из сборных также наберет хотя бы 4 балла.

При этом, если команда Лионеля Месси не проиграет, она точно сохранят шансы на попадание в 1/8 финала.