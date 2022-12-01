Месси и Щенсны повторили рекорды чемпионатов мира

Сегодня, 07:23
В конце первого тайма матча чемпионата мира-2022 против сборной Польши аргентинйский нападающий Лионель Месси заработал 11-метровый, но не смог его реализовать. Форвард оказался всего вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому дважды не удалось забить пенальти.
Первый промах лидер сборной Аргентины допустил четыре года назад в игре с Исландией, не сумев переиграть Ханнеса Тоура Халльдоурссона. Помимо него дважды терпел неудачу Асамоа Гьян. В 2006 году ганец проиграл дуэль Петру Чеху, а в 2010-м попал в перекладину на последней минуте дополнительного времени в матче против Уругвая.
Сборная Аргентины вышла на первое место в истории по количеству неудачных пенальти на чемпионатах мира. Помимо Месси свои шансы не использовали Фернандо Патерностер в 1930 году и Ариэль Ортега в 2002-м. По три промаха в разные годы допускали бразильцы, итальянцы, мексиканцы, поляки и шведы.
|
Команда
|
Игроки (годы промахов)
|
Промахи
|
Аргентина
|
Фернандо Патерностер (1930), Ариэль Ортега (2002), Лионель Месси (2018, 2022)
|
4
|
Бразилия
|
Патеско (1938), Валдемар де Брито (1950), Зико (1986)
|
3
|
Италия
|
Антонио Кабрини (1982), Алессандро Альтобелли (1986), Джанлука Виалли (1990)
|
3
|
Мексика
|
Мануэль Росас (1930), Уго Санчес (1986), Омар Браво (2006)
|
3
|
Польша
|
Казимеж Дейна (1978), Мачей Журавски (2002), Роберт Левандовски (2022)
|
3
|
Швеция
|
Нильс Лидхольм (1958), Стаффан Таппер (1974), Хенрик Ларссон (2006)
|
3
С ударом Месси справился Войцех Щенсны, для которого это спасение стало уже вторым в Катаре. Во втором туре вратарь сборной Польши не позволил переиграть себя саудовцу Салему Аль-Давсари. Ранее только трем вратарям в истории удавалось отбить более одного пенальти. Причем поляк Ян Томашевски и американец Брэд Фридель совершили по два спасения на одном турнире, а испанец Икер Касильяс — на двух разных, причем оба раза на стадии плей-офф.
|
Вратарь
|
Год
|
Команда
|
Матч
|
Пенальтист
|
Хенок Абрахамссон
|
1938
|
Швеция
|
Куба — 8:0
|
Томас Фернандес (отбил)
|
|
|
|
Бразилия — 2:4
|
Патеско (мимо)
|
Ян Томашевски
|
1974
|
Польша
|
Швеция — 1:0
|
Стаффан Таппер (отбил)
|
|
|
|
ФРГ — 0:1
|
Уле Хеннес (отбил)
|
Тони Меола
|
1990
|
США
|
Чехословакия — 1:5
|
Михал Билек (отбил)
|
|
|
|
Италия — 0:1
|
Джанлука Виалли (штанга)
|
Андони Субисаррета
|
1990
|
Испания
|
Уругвай — 0:0
|
Рубен Соса (мимо)
|
|
|
|
Бельгия — 2:1
|
Энцо Шифо (штанга)
|
Брэд Фридель
|
2002
|
США
|
Корея — 1:1
|
Ли Ыль Ен (отбил)
|
|
|
|
Польша — 1:3
|
Мачей Журавски (отбил)
|
Икер Касильяс
|
2002
|
Испания
|
Ирландия — 1:1 (пен. — 3:2)
|
Иан Харт (отбил)
|
|
2010
|
|
Парагвай — 1:0
|
Оскар Кардосо (отбил)
|
Каспер Шмайхель
|
2018
|
Дания
|
Перу — 1:0
|
Кристиан Куэва (отбил)
|
|
|
|
Хорватия — 1:1 (пен. — 2:3)
|
Лука Модрич (отбил)
|
Войцех Щенсны
|
2022
|
Польша
|
Сауд.Аравия — 2:0
|
Салем Аль-Давсари (отбил)
|
|
|
|
Аргентина — 0:2
|
Лионель Месси (отбил)
По числу отраженных пенальти Польша, представленная в списке только Томашевски и Щенсны занимает третье место в истории. Чаще ликвидировать 11-метровую угрозу получалось только у голкиперов сборных Испании (тут помимо Касильяса отличился Андони Субисаррета, который пенальти не отбивал, но соперников сбивал) и США — по пять.
|
Команда Вратари (годы)
|
Промахи
|
|
Испания
|
Рикардо Самора (1934), Андони Субисаррета (1990-2), Икер Касильяс (2002, 2010)
|
5
|
США
|
Фрэнк Борги (1950), Тони Меола (1990-2), Брэд Фридель (2002-2)
|
5
|
Польша
|
Ян Томашевски (1974-2), Войцех Щенсны (2022-2)
|
4
|
Франция
|
Алекс Тепо (1930), Клод Абб (1958), Жоэль Батс (1986)
|
3
|
Швейцария
|
Эжен Парлье (1954), Диего Бенальо (2014), Брайан Руис (2018)
|
3
|
Швеция
|
Хенок Абрахамссон (1938-2), Магнус Хедман (2002)
|
3
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.90 X 3.40 П2 2.10
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)