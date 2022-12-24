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Сегодня, 22:46

Месси может получить 1 миллион долларов за накидку, в которой он получал Кубок мира

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси с трофеем.
Фото Global Look Press
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Адвокат и член парламента Омана Ахмед Аль Барвани предложил купить бишт, который был на капитане сборной Аргентины Лионеле Месси на церемонии после победы в финале ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Marca.

Потенциальный покупатель предложил 1 миллион долларов, но отметил, что готов заплатить больше, если игрок захочет вести переговоры.

Бишт — традиционная мусульманская верхняя одежда, накидка, которую носят на плечах. Как правило, накикдку создают с помощью козьей шерсти или шерсти ламы и верблюда. Обычно мужчины надевают ее по особым случаям.

После победы над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) Месси получил бишт от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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