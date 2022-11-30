Месси обошел Марадону и установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины вышел на поле в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши.

35-летний Месси проводит свой 22-й матч на чемпионате мира — это рекорд Аргентины.

По этому показателю Месси обошел Диего Марадону, у которого 21 матч на чемпионате мира.

Отметим, что у обоих футболистов по 8 голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).