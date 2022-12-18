Месси обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил два гола в финале ЧМ-2022 в ворота сборной Франции.

35-летний аргентинец довел количество голов на чемпионатах мира за карьеру до 13. Он обошел легендарного бразильца Пеле (12 голов) и догнал француза Жюста Фонтена.

Больше Месси на ЧМ забивали немцы Герд Мюллер (14) и Мирослав Клозе (16), а также бразилец Роналдо (15).