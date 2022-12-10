Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти) объяснил, почему критиковал главного тренера голландцев Луи ван Гала.

«Есть много деталей, которые понимаешь на поле. Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков», — приводит Marca слова Месси.

После серии пенальти и финального свистка Месси подошел к тренерскому штабу голландцев и вступил с словесную перепалку.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.