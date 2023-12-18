Месси опубликовал пост, посвященный годовщине победы на чемпионате мира-2022

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост спустя год после победы в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Всех с годовщиной!» — написал Месси в соцсети.

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов.

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