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Сегодня, 18:24

Месси опубликовал пост в честь годовщины победы Аргентины на ЧМ-2022

Камила Абдурахманова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение в честь двухлетней годовщины победы его национальной команды на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

Месси написал в своих социальных сетях, что любит декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в его спортивной карьере. И теперь каждый декабрь он вспоминает об этом... Лионель также поздравляет всех со второй годовщиной!

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира Аргентина одержала победу над Францией со счетом 4:2 по пенальти, после того как основное время завершилось вничью — 3:3.

Месси, выступая за сборную Аргентины, провел 183 матча, в которых забил 108 голов и отдал 58 результативных передач. В составе национальной команды он также стал победителем Кубка Америки в 2021-м.

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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