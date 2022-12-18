Месси опять догнал Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в дополнительное время финала ЧМ-2022 против команды Франции.

Он оформил дубль в этой встрече и довел количество своих голов на ЧМ-2022 до семи.

Таким образом, 35-летний аргентинец снова догнал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров турнира.

Отметим, что в финале оба футболиста сделали по дублю.