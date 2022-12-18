Месси побил рекорд Мальдини по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира.

Месси вышел в стартовом составе команды Аргентины на финальный матч чемпионата мира в Катаре против сборной Франции. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» встреча стала 26-й на чемпионатах мира.

На 23-й минуте матча против Франции Месси установил новый рекорд по сыгранным минутам на ЧМ (2217), у бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини 2216 минут.