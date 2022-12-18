Месси поцеловал кубок мира до его вручения после финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре.

Он получил специальный приз на церемонии награждения после финала. Проходя мимо кубка, который предназначен для победителей, Месси остановился у трофея и поцеловал.

35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.