Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем последнем матче на чемпионате мира.

«Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», — приводит слова Месси Ole.

35-летний аргентинец на ЧМ-2022 забил шесть мячей и отдал три результативную передачи.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году в матче с Венгрией. Всего на его счету 12 мячей и восемь результативных передач на чемпионатах мира.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. В этом матче Месси открыл счет с пенальти.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.