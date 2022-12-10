Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти) повздорил с главным тренером голландцев Луи ван Галом.

После финального свистка и серии пенальти Месси подошел к тренерскому штабу голландцев и вступил с словесную перепалку. Суть конфликта неизвестна.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.