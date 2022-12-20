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Сегодня, 19:37

Месси посвятил победу на чемпионате мира болельщикам и Диего Марадоне

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира в Катаре болельщикам, а также Диего Марадоне.

«Кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего, который поддерживал нас с небес, и всем, кто болел за сборную, обращая внимания не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда проявляли, даже когда все шло не по плану», — написал Месси в соцсетях.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). После игры Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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