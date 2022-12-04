Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1) повторил рекорд легендарного соотечественника Диего Марадоны.

35-летний аргентинец теперь делит с Марадоной первое место среди всех футболистов в истории по передачам под удар в матчах мирового первенства — по 67.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.