Месси повторил рекордную голевую серию в истории сборной Аргентины

Сегодня, 00:08
Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Автором победного мяча стал нападающий аргентинцев Лионель Месси.
Месси забил в шести матчах подряд за Аргентину — это повторение его рекордной серии в составе сборной.
Если говорить только о чемпионатах мира, теперь на счету нападающего в общей сложности восемь забитых мячей на мировых первенствах. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).
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Основные источники исследования