Месси повторил вечный рекорд Маттеуса и обогнал Батистуту

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 25-м на чемпионатах мира.

Капитан сборной Аргентины, который дебютировал на главном футбольном турнире 16 лет назад в Германии, догнал по количеству матчей многолетнего рекордсмена Лотара Маттеуса, обойдя Мирослава Клозе.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок Команда Годы Турниры Матчи Лотар Маттеус ФРГ/Германия 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 5 25 Лионель Месси Аргентина 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 5 24 Мирослав Клозе Германия 2002, 2006, 2010, 2014 4 24 Паоло Мальдини Италия 1990, 1994, 1998, 2002 4 23 Криштиану Роналду Португалия 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 5 22 Уве Зеелер ФРГ 1958, 1962, 1966, 1970 4 21 Владислав Жмуда Польша 1974, 1978, 1982, 1986 4 21 Диего Марадона Аргентина 1982, 1986, 1990, 1994 4 21

Реализовав пенальти в ворота Доминика Ливаковича, Месси забил 11-й гол на чемпионатах мира и установил два рекорда: личный и аргентинский. Форвард «ПСЖ» впервые добрался до отметки в пять мячей в одном турнире и обошел по общему количеству звезду 1990-х Габриэля Батистуту, который, правда, провел на ЧМ всего 12 игр.

Лучшие бомбардиры сборной Аргентины на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Лионель Месси 2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-5 25 11 Габриэль Батистута 1994-4, 1998-5, 2002-1 12 10 Гильермо Стабиле 1930-8 4 8 Диего Марадона 1982-2, 1986-5, 1994-1 21 8 Марио Кемпес 1978-6 18 6 Гонсало Игуаин 2010-4, 2014-1 14 5

Три из пяти голов на катарских полях Месси забил с 11-метровой отметки. Форвард наказал за фолы сборные Саудовской Аравии, Нидерландов и Хорватии, не реализовав пенальти в игре с Польшей. В финале Лионель вполне может замахнуться на рекорд для одного ЧМ по реализованным пенальти, который делят португалец Эйсебио и голландец Роб Ренсенбринк.

Лидеры по голам с пенальти на одном чемпионате мира

Игрок Сборная Турнир Матчи Голы Голы с пенальти Эйсебио Португалия 1966 6 9 4 Роб Ренсенбринк Нидерланды 1978 7 5 4 Харри Кейн Англия 2018 6 6 3 Лионель Месси Аргентине 2022 6 5 3 Христо Стоичков Болгария 1994 7 6 3 Йохан Нескенс Нидерланды 1974 7 5 3 Антуан Гризманн Франция 2018 7 4 3

Лео принял участие в восьми результативных атаках сборной Аргентины, записав на свой счет пять голов и три передачи. Аргентинец возглавил рейтинг чемпионата по системе «гол+пас», подвинув партнера по команде Килиана Мбаппе. Автор дубля в игре с Хорватией Хулиан Альварес отметился четырьмя голами и догнал в списке снайперов француза Оливье Жиру.

Лидеры по системе «гол+пас» на ЧМ-2022