«Доброе утро, любимый». Месси провел ночь в объятиях с Кубком мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал, как выглядит идеальное утро чемпиона мира.

35-летний аргентинец запостил в соцсетях фотографию, на которой он спит вместе с Кубком мира.

Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети

Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети

Супруга футболиста Антонела Роккуццо отреагировала на фото. «Доброе утро, любимый», — оставила комментарий девушка.

Лионель Месси с трофеем. Фото Соцсети

Аргентинский нападающий стал лучшим игроком победного для себя чемпионата мира в Катаре.