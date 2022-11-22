Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии

22 ноября, 18:46
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал состоянии своих партнеров по команде после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.
«Какими я видел футболистов в раздевалке? Они убиты. Тяжелый удар, мы не ожидали такого старта. Мы были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие. Но эта группа игроков всегда отличалась единством и силой. Пришло время быть более сплоченными, чем когда-либо. Надо вернуться к основам нашей игры и работать, чтобы победить Мексику», — приводит слова Месси Ole.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.
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