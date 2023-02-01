Месси рассказал, что прошептал перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что прошептал перед решающим ударом аргентинцев в послематчевой серии пенальти финала ЧМ-2022 с Францией (3:3, 4:2 — по пенальти).
«Просил бога так же, как делал на протяжении всей моей жизни, обращаясь к нему так же, как и всегда. Особенно в тот момент, зная о том, как я долго шел к этому», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на эфире радиостанции Urbana Play.
Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
На прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).
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