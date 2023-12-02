Месси рассказал, как отреагировал на слова ван Гала во время ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как отреагировал на слова главного тренера Нидерландов Луи ван Гала перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Я не был разгорячен. Это немного похоже на ситуацию с Левандовски. Меня беспокоит, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда таким не был. На поле может случиться миллион вещей, и это остается на нем. Но чтобы перед игрой, желая разжечь ситуацию, выразить неуважение — я никогда этого не делал и не люблю, когда со мной так поступают. Я думаю, что [ван Гал] сделал это немного специально, вратарь тоже высказывался. Это вещи, которые мне не нравятся», — приводит слова Месси ESPN.

Перед игрой ван Гал заявил, что Месси недостаточно отрабатывает при обороне. Во время встречи 36-летний форвард, после того как сделал счет 2:0, напротив ван Гала приложил открытые ладони к ушам. Матч завершился победой Аргентины — 2:2, пенальти — 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли Хорватию (3:0), а в финале — Францию (3:3, пенальти — 4:2).