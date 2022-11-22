Месси стал первым аргентинцем, сумевшим забить на четырех чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым представителем своей страны, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира.

Во вторник, 22 ноября форвард открыл счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. До этого он забивал на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.

Матч против Саудовской Аравии стал для Месси 20-м на мировых первенствах, ЧМ-2022 — пятый в его карьере. Футболист забил семь голов на чемпионатах мира.