Месси стал первым аргентинцем, сумевшим забить на четырех чемпионатах мира

22 ноября, 13:34
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым представителем своей страны, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира.
Во вторник, 22 ноября форвард открыл счет в матче первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. До этого он забивал на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2018 годах.
Матч против Саудовской Аравии стал для Месси 20-м на мировых первенствах, ЧМ-2022 — пятый в его карьере. Футболист забил семь голов на чемпионатах мира.
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Основные источники исследования