Месси стал первым игроком с 20 результативными действиями на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком с 20 результативными действиями на чемпионатах мира.

18 декабря в первом тайме финального матча ЧМ-2022 с Францией Месси открыл счет, забив с пенальти. Это его 20-е результативное действие на мировом первенстве — 12 голов и 8 передач.