Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год

Сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Автором победного мяча стал капитан аргентинской сборной Лионель Месси, который в первом тайме реализовал пенальти.

Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год (16).

Также Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира, забив свой 11-й мяч.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.