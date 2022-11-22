Месси: «Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира»

22 ноября, 03:49
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления на ЧМ-2022 в Катаре.
«Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира. Я чувствую себя хорошо, я прибыл в отличной физической и личной форме. Я заботился о себе на протяжении всей своей карьеры, и на моем последнем чемпионате мира у меня есть последний шанс осуществить великую мечту. Всегда нужно пробовать, что бы это ни было, не сдерживаться и думать, что могло бы быть», — приводит слова Месси Marca.
Для Месси это пятый чемпионат мира. В 2014 году вместе с Аргентиной он стал вице-чемпионом мира, уступив в финале Германии.
Сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования