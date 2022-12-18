Месси вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 против команды Франции, реализовав пенальти.

35-летний аргентинец забил шестой гол на турнире и вышел на первое место в списке бомбардиров.

В активе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на данный момент 5 голов.

По 4 гола забивали французский нападающий Оливье Жиру и аргентинский форвард Хулиан Альварес.