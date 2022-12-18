Месси забил 26 голов на крупных турнирах и установил новый рекорд Южной Америки. Он превзошел достижение Роналдо

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре и стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Лео Месси забил 26 голов на крупных турнирах (13 голов на ЧМ и 13 голов на Кубке Америки) — это новый рекорд Южной Америки.

Месси обошел бразильца Роналдо, у которого 25 голов на ЧМ и Копе.