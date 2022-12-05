Месси заявил, что его удивил вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси был удивлен вылету Германии с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Немцы заняли третье место в группе E и не смогли выйти в плей-офф мирового первенства.

«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших. Вылет немцев показывает, что чемпионат мира — очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», — приводит слова 35-летнего аргентинца Ole.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Нидерландов 9 декабря, начало — 22.00 (мск).