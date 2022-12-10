Месси ждет тяжелого матча против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Хорватия — очень сложный соперник. У них отличные игроки, они очень хорошо сыграны. У них один и тот же тренер со времен последнего чемпионата мира, а это полуфинал чемпионата мира, поэтому будет тяжело», — цитирует The Guardian Месси.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.