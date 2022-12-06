Мэтти Кэш: «На данный момент Мбаппе входит в число лучших футболистов мира»

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе после поражения от Франции (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я целый день смотрел видео с его игрой и понимал, что это будет очень тяжело. Когда он с мячом, останавливается и делает рывок — он самый быстрый из всех, кого я видел в своей жизни. И я это понимаю, когда смотрю видео, лежа в постели! В реальности он мне сжег ноги, в этом отличие. Я участвовал в паре забегов с ним, и я неплохо справился. Оглядываешься через плечо, а он там. Он просто великолепен и, пожалуй, сложнейший оппонент, против которого мне приходилось играть. Думаю, на данный момент он входит в число лучших футболистов мира», — приводит слова футболиста Goal.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции встретится с Англией 10 декабря, начало — 22.00 мск.