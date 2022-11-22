22 ноября, 16:24
Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт оценил игру своей команды в матче чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).
«Я думаю, вы видели, как мы двигались с мячом, и наши комбинации. Это то, над чем мы работали в течение предыдущих пяти дней нашего пребывания здесь. Но нам нужно быть более атакующими, в крупных турнирах нельзя позволять себе пропускать голы. Так что дальше нам нужно сосредоточиться именно на этом. Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем», — приводит Independent.ie слова Маунта.
Также он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой США.
«Мы знаем, что следующая игра будет грандиозной. США — топ-команда, я знаю некоторых их игроков, так что этой встрече мы будем рады», — добавил 23-летний полузащитник.
Сборная Англии сыграет против США 25 ноября. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
Англичане, набрав 3 очка в первом матче, лидируют в своей группе. Национальная команда США занимает 2-е место (1 очко).
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