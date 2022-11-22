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22 ноября, 16:24

Мейсон Маунт: «Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт оценил игру своей команды в матче чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).

«Я думаю, вы видели, как мы двигались с мячом, и наши комбинации. Это то, над чем мы работали в течение предыдущих пяти дней нашего пребывания здесь. Но нам нужно быть более атакующими, в крупных турнирах нельзя позволять себе пропускать голы. Так что дальше нам нужно сосредоточиться именно на этом. Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем», — приводит Independent.ie слова Маунта.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой США.

«Мы знаем, что следующая игра будет грандиозной. США — топ-команда, я знаю некоторых их игроков, так что этой встрече мы будем рады», — добавил 23-летний полузащитник.

Сборная Англии сыграет против США 25 ноября. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Англичане, набрав 3 очка в первом матче, лидируют в своей группе. Национальная команда США занимает 2-е место (1 очко).

Источник: https://m.independent.ie/sport/soccer/world-cup-2018/fixtures-and-results/mason-mount-makes-case-for-englands-defence-being-key-to-world-cup-hopes-42163703.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
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Обе забьют - да

27%

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18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Мейсон Маунт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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