Вековищев: «Я считаю, что Месси стал самым великим футболистом и атлетом во всей истории»

Серебряный призер Олимпиады по плаванию Михаил Вековищев рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу-2022.

«В финале мундиаля я просто болел за красивый футбол и хотел, чтобы Аргентина победила. Все-таки в этой сборной играет лучший игрок мира и до начала турнира у него была конкуренция с другим великим футболистом. Но сейчас, наверное, все споры о том, кто лучший развеются, потому что Месси взял кубок мира, а у Роналду нет его. Поэтому чуть-чуть аргентинцам симпатизировал.

Я считаю, что Месси стал самым великим футболистом и, в целом атлетом, во всей истории. Он выиграли абсолютно все награды, которые возможны в футболе", — цитирует Вековищева Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).