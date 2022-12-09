Модрич и Каземиро обменялись футболками в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и игрок Бразилии Каземиро обменялись футболками в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.

Счет в игре между Хорватией и Бразилией после первого тайма — 0:0.

Каземиро и Модрич ранее вместе выступали за «Реал». Летом 2022 года 30-летний бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед».