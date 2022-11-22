Модрич не исключил, что может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022

22 ноября, 20:58
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что думает о своем будущем.
«Я все еще чувствую себя хорошо, когда играю в футбол. Я здесь, на чемпионате мира, чтобы продолжать играть, продолжать наслаждаться футболом. Я не думаю о том, что произойдет позже. Я еще не принял решения по этому поводу, я здесь для того, чтобы провести хороший турнир. Посмотрим, что будет дальше», — приводит Real Madrid News слова Модрича
Также он ответил на вопрос, завершит ли карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022.
«Если мы выиграем, тогда, возможно, я попрощаюсь. Мы всегда выкладываемся по полной, когда носим эту майку, и я надеюсь, что болельщики довольны нами. Мы сделаем все, что в наших силах», — добавил он.
В рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватия сыграет с командами Бельгии, Канады и Марокко. 23 ноября хорваты встретятся с Марокко. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования