Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним турниром в национальной команде.

«Я знаю, что уже достиг определенного возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии», — приводит слова Модрича Globo.

37-летний хавбек дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и провел за нее 154 матча, забил 23 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Национальная команда Хорватии сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря.