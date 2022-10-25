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Сегодня, 10:42

Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним турниром в национальной команде.

«Я знаю, что уже достиг определенного возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии», — приводит слова Модрича Globo.

37-летний хавбек дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и провел за нее 154 матча, забил 23 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Национальная команда Хорватии сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/10/24/modric-diz-que-copa-do-mundo-no-catar-sera-sua-ultima-pela-croacia.ghtml
Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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